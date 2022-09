D&D Mostri del Multiverso ora disponibile in italiano: ecco la nuova espansione del GDR

A circa un mese di distanza dalla presentazione di tutte le novità in arrivo per Dungeons & Dragons, il team di Wizards of the Coast festeggia l'esordio dell'ultima espansione.

A partire da quest'oggi, martedì 13 settembre, è infatti disponibile la versione italiana di Dungeons & Dragons: Mostri del Multiverso. Dopo il debutto del contenuto ad inizio anno, questo nuovo tassello si aggiunge ai Reami Dimenticati anche nel nostro Paese. L'espansione, destinata sia Master sia a giocatori, include più di 30 razze aggiornate per i personaggi dei GDR e un enorme bestiario con più di 250 mostri ridisegnati e relative statistiche.



Gli aggiornamenti proposti da Mostri del Multiverso includono una più facile gestione degli incantatori da parte dei Dungeon Master, più danni e resistenza a molti mostri e una migliore organizzazione delle loro statistiche. Riunisce in un unico libro tutte le razze indipendenti dall'ambientazione di gioco, integrando le razze contenute nel Manuale del Giocatore e proponendo tantissime razze giocabili. Spazio inoltre anche ad aggiornamenti relativi alla lore dei mostri che popolano l'immaginario di Dungeons & Dragons.



D&D: Mostri del Multiverso aveva fatto la sua prima apparizione nel D&D Rules Expansion Gift Set, offrendo una nuova cornice ai mostri originariamente apparsi nella Volo's Guide to Monsters e nel Mordenkainen’s Tome of Foes. Quest'ultimo, in particolare, propone una ricca selezione di commenti firmati da nientemeno che dal mago Mordenkainen.



Nel frattempo, l'ultimo aggiornamento estivo dell'Early Access ha portato Bardo e Gnomi in Baldur's Gate 3.