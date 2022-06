Quanti saranno i mostri di The Callisto Protocol? Lo svela il papà di Dead Space

Non pago delle anticipazioni sui tanti segreti da scoprire di The Callisto Protocol, il boss di Striking Distance e papà di Dead Space, Glen Schofield, offre ai microfoni di Game Informer delle importanti precisazioni sulle tipologie di mostri da affrontare nell'inferno sci-fi del suo prossimo survival horror.

L'alto esponente di Striking Distance ha così riaperto una finestra sulla dimensione splatter di The Callisto Protocol per prepararci ai pericoli da affrontare addentrandoci nei meandri di questa prigione spaziale infestata di creature deformi e automi impazziti.

A detta di Schofield, esplorando l'installazione sci-fi potremo imbatterci in 10-11 tipologie diverse di nemici: il papà di Dead Space, a tal proposito, precisa che per ciascun tipo di avversario sono previste delle modifiche che obbligheranno i giocatori a variare costantemente il proprio approccio alla battaglia (o il momento in cui sarà necessario fuggire). Ogni avversario avrà perciò i suoi punti deboli e delle routine comportamentali uniche, da qui la necessità di rimanere sempre all'erta per non lasciarsi sopraffare dai nemici incrociati tra i corridoi della prigione gioviana.

Per averne la controprova, non ci resta che pazientare fino al 2 dicembre e partecipare al festival della carne approntato da Striking Distance per il lancio di The Callisto Protocol su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Callisto Protocol tra sangue orrore e violenza.