Il lato mostruoso di Fallout: le creature più assurde della serie post-apocalittica

Il miracolo compiuto dagli autori della Serie TV di Fallout promette di ampliare la già enorme fanbase della serie post-apocalittica che tante gioie ha regalato agli appassionati di videogiochi di ruolo nel corso degli ultimi decenni. L'universo sci-fi di Fallout è popolato da mostri assurdi: eccovi la nostra Top 5!

Il 'bestiario interattivo' di Fallout è davvero pieno di abomini e creature mutanti, un riflesso della scelleratezza umana raccontata nella serie videoludica (e da poco anche sul piccolo schermo) con l'annientamento della civiltà. Siete pronti a scoprire il lato più 'mostruoso' di Fallout?

Gulper

Ricordato dagli esploratori delle Zone Contaminate dei videogiochi di Fallout come uno dei mostri più 'fastidiosi' da fronteggiare, il Gulper viene reso in maniera esemplare nella Serie TV appena approdata nel catalogo di Prime Video accessibile 'gratuitamente' agli iscritti ad Amazon Prime. L'enorme bocca infestata di tentacoli, gli occhi iniettati di sangue e la tendenza a sbucare dall'acqua per sorprendere la preda di turno ne fanno uno degli abimini mutanti più odiati (e al tempo stesso rispettati) dai superstiti dell'apocalisse nucleare descritta nella serie di Fallout.

Scorchbeast

I mostruosi mega-pipistrelli che dominano i cieli della Zona Contaminata dell'Appalachia di Fallout 76 hanno seminato il terrore tra gli esploratori dell'enorme open world dell'MMORPG targato Bethesda e ZeniMax, dando del filo da torcere a ogni giocatore desideroso di mettersi alla prova visitando le aree più radioattive della mappa. I tratti distintivi di questa particolare tipologia di creature sono la grande territorialità, l'eccezionale mobilità garantitagli dalle ali e un'adattabilità seconda solo a quella dimostrata dai 'riemersi' dai Vault.

Gli alieni!

Croce e delizia di infinite teorie cospirazioniste, i Grigi sono una presenza costante nella serie di Fallout: da osservatrice silente della distruzione della civiltà umana a spietata mietitrice di anime, la razza aliena incrociata da ogni appassionato della saga sci-fi di Bethesda porta la lore di Fallout a livelli 'spaziali', e non solo in senso metaforico (basti pensare all'espansione Mothership Zeta di Fallout 3). Se non altro, la paura provata da chi osa sfidare in battaglia questi invasori intergalattici viene ripagata dall'accesso a tecnologie futuristiche particolarmente utili.

Mothman

Dalle cospirazioni dei rapimenti alieni alle voci dall'ombra che si levano in cielo sulle spaventose ali dell'Uomo Falena è un attimo: la creatura da incubo che ricorre ciclicamente in racconti, testimonianze e video si ritaglia un suo spazio nella stratificata lore di Fallout. I riemersi dai Vault che vengono ipnotizzati dall'inquietante sguardo della falena antropomorfa ne escono con la consapevolezza di un mondo ben diverso da quello propagandato dalla Vault-Tec, un mondo violento e 'mostruosamente' misterioso dove nulla è davvero come sembra, per quanto spaventoso possa apparire.

Deathclaw

Non potevamo chiudere questo speciale con un riferimento al caro, vecchio Deathclaw, il bestione dagli artigli di adamantio che adora inseguire fino allo sfinimento le sue vittime per poi farle a brandelli in un tripudio di carne e sangue. Solo i più coraggiosi (e folli) hanno l'ardire di affrontare in battaglia questa progenie di creature demoniache scaturite da chissà qualche incubo lovecraftiano, a patto ovviamente di dotarsi di un'armatura atomica, di una tonnellata di proiettili e di una dose massiccia di Stimpack.

E voi, quali creature e mostri mutanti di Fallout ritenete le più assurde e spaventose dell'intera serie post-apocalittica? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo approfondimento su Gojira di Fallout New Vegas, il mostro più assurdo e sfuggente del Mojave.

