Motesolo No Girlfriend Since Birth arriva su console: un 30enne cerca il suo primo amore

Già disponibile su PC via Steam, la peculiare avventura in full-motion Motesolo: No Girlfriend Since Birth sarà pubblicata anche su console PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a fine novembre.

Motesolo: No Girlfriend Since Birth è descritto come un gioco cinematografico interattivo, prodotto unicamente per collocare i giocatori all'interno della scena di un drama coreano, con eventi che si ramificano e conducono a uno dei finali multipli. Sulla base delle informazioni raccolte durante l'interazione con le varie funzionalità del titolo, i giocatori potrebbero empatizzare con Kimo mentre cerca di conquistare la sua ragazza, Yumi Kim, oppure possono intenzionalmente rovinare tutto.

"Non hai mai avuto... una singola relazione?" Kimo Kang, un uomo che sa rilassarsi con un Caramel macchiato, ha un difetto fatale. In tutti i suoi trent'anni, non ha mai avuto una relazione, diventando così un Motesolo! Ancora una volta fa un passo ambizioso nel mercato dell'amore, ma per qualche ragione le cose si rifiutano di andare bene. Riuscirà Kimo a rubare il cuore della persona con cui ha appuntamento e a rendere questo incontro al buio un successo...?

Motesolo: No Girlfriend Since Birth uscirà su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 30 novembre. Vi rimandiamo alla pagina Steam del gioco per ulteriori informazioni.