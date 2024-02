Mother 3 arriva su Nintendo Switch Online in Giappone: Europa proprio nulla?

Il catalogo del Game Boy Advance disponibile su Nintendo Switch Online si è arricchito con un altro importante classico: l'iconico Mother 3 è ora disponibile per tutti gli abbonati al Pacchetto Aggiuntivo del servizio Nintendo. Peccato solo che l'acclamato JRPG sia disponibile esclusivamente in Giappone.

Mother 3 è infatti sbarcato solo nella versione nipponica di Switch Online e dunque ancora una volta non c'è nessuna release ufficiale per i territori occidentali, Stati Uniti o Europa che sia. Del resto già tempo fa si era ipotizzata la possibilità che Mother 3 potrebbe non arrivare mai in occidente anche solo per motivi di copyright legati alla colonna sonora, senza contare presunte difficoltà di localizzazione. Pubblicato originariamente nel 2006 su Game Boy Advance, Mother 3 non ha mai varcato i confini giapponesi in nessuna forma ufficiale e sembra proprio destinato a proseguire su questa strada anche per il futuro.

In passato c'è stato anche un momento in cui Mother 3 sembrava pronto a sbarcare in occidente, precisamente su Nintendo 3DS in formato digitale e senza alcuna traduzione in inglese, un'idea poi scartata da Nintendo. I giocatori europei e americani devono dunque accontentarsi del primo episodio, Earthbound Beginnings, e del secondo, Earthbound, entrambi disponibili su Nintendo Switch Online. Ma di Mother 3 purtroppo neanche l'ombra.