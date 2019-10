Che fine ha fatto Mother 3? Ecco cosa ne pensa l'ex dirigente Nintendo Reggie Fils-Aime

A margine di un intervento organizzato dagli studenti della Cornell University, l'ormai ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, è intervenuto ancora una volta sulla delicata questione del porting occidentale di Mother 3 per fornirci degli indizi sul suo mancato approdo in Europa e Nord America.

A conclusione dell'evento, una persona del pubblico ha chiesto all'ex dirigente di Nintendo "mi scusi se le porgo questa domanda come so che appare spesso nei suoi incubi, ma pensa che Mother 3 arriverà mai in Occidente?".

Dopo il breve applauso del pubblico, Reggie Fils-Aime ha risposto al quesito dichiarando, in maniera scherzosa, che "in realtà pensavo di riuscire a superare una conferenza senza dover rispondere a delle domande su Mother 3!", salvo poi aggiungere a proposito dei motivi dietro al mancato porting di Mother 3 in Occidente che "fortunatamente, questa è una decisione che non spetta più a me prendere".

Ogni decisione sull'arrivo in Europa e Nord America del sequel diretto di EarthBound (conosciuto in Giappone come Mother 2) spetterà quindi ai massimi dirigenti delle relative divisioni di Nintendo, anche se col passare degli anni le probabilità di assistere al rilancio di questa controversa proprietà intellettuale con l'uscita di Mother 3 si fanno sempre più ridotte.

Sempre durante il suo ultimo intervento alla Cornell University, Reggie Fils-Aime ha affrontato un'altra spinosa questione che ha caratterizzato gli ultimi anni di Nintendo, dichiarando con la sorpresa generale dei suoi interlocutori che Wii U è stato un fallimento di successo.