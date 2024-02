Mother 3, i fan vogliono la traduzione inglese: 'chiedete a Nintendo', dice Shigesato Itoi

Mentre ci si domanda se in Europa arriverà Mother 3, come sul Nintendo Switch Online in Giappone, i fan della Grande N e del servizio in abbonamento messo a punto dalla casa di Kyoto chiedono a gran voce una traduzione in inglese di Mother 3, dopo che l'iconico titolo ha fatto l'ingresso tra le fila dei giochi del catalogo Game Boy Advance.

Il tutto nasce a partire dalla presenza di Mother 3 tra i trend X della sezione gaming, insieme ad una discreta quantità di fan che si sono detti impazienti di poter mettere le mani sulla versione inglese del suddetto titolo. Come raccontato tempo addietro da Reggie Fils-Aime, Mother 3 stava davvero per sbarcare in occidente, ma così non è stato. Dunque, centinaia di fan hanno messo like a post come quello dell'utente Aster che vorrebbe, come molti altri, una traduzione in lingua inglese del gioco.

Le richieste dei fan sono giunte persino alle orecchie di Shigesato Itoi, creatore della serie. Purtroppo, come da lui stesso dichiarato, l'assenza di una versione inglese del gioco dipende dalla Grande N: "per favore, parlatene a Nintendo, non a me". La casa di Kyoto realizzerà mai il sogno dei fan, dando il via ad un lavoro di traduzione di Mother 3 in inglese? Purtroppo, rispondere a tale domanda è impossibile al momento, ma si attendono futuri aggiornamenti in tal senso. Il Nintendo Switch Online sarà promotore di novità per la produzione dell'era Game Boy Advance?