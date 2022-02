Mother 3 in inglese in Europa? Lo vorrebbe anche Shinichi Kameoka

Con Earthbound ed Earthbound Beginnings ora disponibili nel catalogo di Nintendo Switch Online, si torna inevitabilmente a discutere del destino del tanto chiacchierato Mother 3.

Ad oltre quindici anni di distanza dall'originale esordio del gioco in Giappone, quest'ultimo è infatti ancora privo di una ufficiale localizzazione in lingua inglese. Inaccessibile dunque al pubblico americano ed europeo, una pubblicazione occidentale di Mother 3 è spesso protagonista delle richiesta rivolte dalla community videoludica alla dirigenza Nintendo.

A desiderare che tutto ciò diventi realtà, tuttavia, non è solamente il pubblico. Di recente, ad esempio, anche il Producer di Mother 3, Shinichi Kameoka, ha espresso il proprio desiderio di poter vedere un giorno pubblicata la versione del gioco in lingua inglese. "Vorrei vedere Mother 3 pubblicato in America e in Europa. - ha raccontato l'autore in una nuova intervista concessa di recente - In quanto amante dei videogiochi, continuerò ad attendere una pubblicazione globale di Mother 3 in inglese".



Nonostante l'ingresso dei primi due capitoli della serie giapponese tra le fila del catalogo di Nintendo Switch Online, al momento non vi è stato alcun aggiornamento sul destino di Mother 3. Tra coloro che negli anni ne hanno richiesto la localizzazione si contano moltissime figure inaspettate, incluso l'attore e bodybuilder Terry Crews!