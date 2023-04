Mother 3 potrebbe non arrivare mai in Europa: colpa della colonna sonora?

Mother 3 è da tanti anni il sogno dei fan occidentali di Nintendo. Il seguito del celebre Earthbound, pubblicato per la prima volta in Giappone su Game Boy Advance nel 2006, non ha mai visto una pubblicazione in Europa e Stati Uniti nonostante le richieste dei fan. E forse c'è una ragione per la quale potrebbe non arrivarci mai.

Stando a quanto riportato da Moon Channel, canale Youtube gestito da un avvocato, ci sarebbero motivi di copyright dietro alle ragioni per cui il tanto desiderato JRPG non verrà mai ripubblicato in occidente, nemmeno tramite Nintendo Switch Online. Il gioco originale pubblicato su GBA, infatti, sarebbe pieno di riferimenti musicali ad artisti come i Beatles e Michael Jackson, oltre a contenere riferimenti al tema principale di Batman, di Jaws e della sigla di 20th Century Fox. Non manca inoltre opere classiche come quelle di Mozart, Beethoven e Bach.

Secondo Moon, se Nintendo volesse ripubblicare oggi Mother 3, sarebbe costretta ad assicurarsi tutti questi diritti per riproporre il gioco e la sua colonna sonora senza correre il rischio di infrangere il copyright. A sostegno della sua tesi, Moon cita la causa legale che ha coinvolto Robin Thicke e Pharrell Williams nel 2017: la loro canzone "Blurred Lines" è stata accusata di violazione del copyright dalla famiglia di Marvin Gaye, in quanto considerata fin troppo simile ad alcuni brani del cantante scomparso nel 1984. Sebbene "Blurred Lines" non abbia mai copiato testi o note di Gaye, la corte ha dato ragione ai suoi familiari dopo una causa durata 8 mesi, con Thicke e Williams costretti ad un risarcimento di 7,4 milioni di dollari (ridotto poi a 5 milioni).

Alla luce di questa vicenda che ha creato un precedente, sostiene Moon, chi si tratti di ottenere i diritti o riprogrammare musiche e parti del gioco, per Nintendo sarebbe richiesto un impegno economico piuttosto ingente per dare vita ad una nuova versione di Mother 3, un gioco pubblicato 17 anni prima e che dunque potrebbe non valere simili investimenti dal punto di vista della Grande N. In ogni caso si resta sempre nell'ambito delle ipotesi e non è da escludere che, in un modo o nell'altro, un domani Nintendo possa stupire i fan e dare loro il tanto desiderato Mother 3, dopo aver già ripubblicato Earthbound ed Earthbound Beginnings su Nintendo Switch Online.

In precedenza Reggie Fils-Aime ha rivelato che Mother 3 stava davvero per sbarcare in occidente, sebbene soltanto in giapponese ed in formato digitale su Nintendo 3DS.