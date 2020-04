Mother, nuovo gioco in arrivo? Parte il 'Mother Project': tutti i dettagli

Mentre ormai da anni il pubblico si chiede che fine abbia fatto la versione occidentale di Mother 3, direttamente dal Giappone arrivano novità quantomeno intriganti.

Come potete infatti verificare direttamente in apertura a questa news, un insolito trailer ha annunciato l'altrettanto misterioso "Mother Project", programma dedicato alla serie Mother, nota anche come Earthbound, che sembra essere strutturato in più step. Il breve filmato annuncia infatti che gli script di tutti i titoli della saga creata da Shigesato Itoi saranno pubblicati in Giappone entro la fine dell'anno. Prima di allora, tuttavia, sono previsti ulteriori annunci legati alla serie Mother. Oltre a queste informazioni e al logo dell'iniziativa, purtroppo, non sono al momento disponibili ulteriori dettagli.



Non si tratta certamente della conferma del tanto atteso Mother 3 per Nintendo Switch, ma è indubbio che il pensiero si muova immediatamente in direzione di possibili novità in arrivo per la saga. Esordita nell'ormai lontano 1989, l'IP di Mother conta attualmente solamente tre capitoli, l'ultimo dei quali, appunto, disponibile esclusivamente in Giappone, dove ha trovato spazio nel catalogo Game Boy Advance nel 2006. Che i tempi siano finalmente maturi per un ritorno di Earthbound? Per saperne di più non resta purtroppo altro da fare che attendere, ma cosa sperate possa celarsi dietro l'intrigante "Mother Project"?