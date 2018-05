Mothergunship: è ora disponibile una demo su PlayStation 4, Xbox One e PC

GRIP Digital e Terrible Posture Games ripropongono la tradizionale demo del gioco per evidenziare l'esperienza illimitata sia di creazione che di personalizzazione modulare nel loro prossimo FPS, Mothergunship.

A partire da oggi, i giocatori possono scaricare la demo di crafting completamente gratuita di Mothergunship per PlayStation 4, Xbox One e PC, per sperimentare le assurde possibilità del gioco.

La personalizzazione di armi in Mothergunship consente ai giocatori di combinare l'intensità di un diluvio di proiettili con le caratteristiche classiche degli sparatutto in prima persona, con poche restrizioni. Vuoi costruire un'arma con 20 bocche da fuoco? Puoi farlo! Sei interessato ad un fucile a pompa che spari sfere chiodate rimbalzanti? Questa demo ti dà un assaggio della personalizzazione e della modularità del sistema di costruzione di armi complete di Mothergunship e fornisce un'arena di test e una piccola storia da sperimentare.

All'interno di una delle navi delle resistenza, i giocatori saranno in grado di creare e testare le loro creazioni su un’intera gamma di nemici. Raccogli componenti abbattendo i nemici per continuare il processo di costruzione e creare la mostruosità più assurda possibile! Durante la settimana del lancio della demo condivideremo le creazioni dei giocatori su Facebook e Twitter e sfideremo la community a mostrarci cosa è in grado di fare. Selezioneremo casualmente alcune di queste creazioni e assegneremo loro alcune chicche speciali per il lancio finale di Mothergunship, prossimamente quest'anno!

A proposito di Mothergunship

Mothergunship è un esplosivo sparatutto in prima persona, che permette al giocatore di affrontare sciami infiniti di nemici meccanici, a bordo di astronavi aliene generate casualmente, con alcuni dei più grandi boss che il genere FPS abbia mai visto. Mothergunship porta una nuova esperienza nel genere sparatutto in prima persona, combinando caratteristiche uniche con le meccaniche degli sparatutto in prima persona di vecchia scuola.

Caratteristiche