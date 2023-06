Il motion blur di Final Fantasy 16 sta dando la nausea ad alcuni giocatori

Nonostante la patch al day one abbia limato alcuni problemi tecnici di Final Fantasy 16, sembra che il motion blur rappresenti ancora una tematica calda fra gli utenti, alcuni dei quali lo accusano di causare malesseri e mal di testa per la sua scarsa ottimizzazione.

Alcuni giocatori di questo nuovo episodio della fantasia finale stanno lamentandosi pesantemente del motion blur, l'effetto grafico che si usa in campo videoludico per moltissime ragioni, come ad esempio trasmettere il senso di velocità, coprire un calo di framerate, o fluidificare l'azione di gioco. L'accusa principale che viene mossa al motion blur di Final Fantasy 16 è l'assenza di un'opzione per disattivarlo. In questo senso, sta facendo discutere un post dell'utente HanShotFirst1569 su Reddit, in cui viene dichiarato quanto segue:

"Final Fantasy 16 ha il motion blur più offensivo e atroce che io abbia mai visto in un videogioco. Mi ha dato una nausea così intensa da costringermi ad andare in bagno nel caso dovessi vomitare. Non posso credere che l'abbiano rilasciato in questo modo e non abbiano incluso la correzione nella patch del day one."

Il suo post ha raccolto, da una parte, numerosi consensi di altri videogiocatori che hanno sottolineato in negativo questo stesso aspetto, condividendo la sensazione di voltastomaco o mal di testa data dai movimenti repentini nello scenario attorno a sé.

Dall'altra, tuttavia, sono arrivati anche pareri differenti. John Linneman di Digital Foundry, ad esempio, in un suo tweet ha dichiarato che la sensazione di nausea causata dal motion blur è acuita dai movimenti volutamente forzati, rapidi e sciocchi che alcuni giocatori fanno compiere di proposito alla telecamera, che è poi costretta a ricentrarsi.

A parte questo aspetto, sulle cui lamentele Square-Enix non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, Final Fantasy 16 ha in verità riscosso un grande successo di pubblico e critica: per fare degli esempi, i giocatori hanno amato l'Active Time Lore di Final Fantasy 16 e Final Fantasy 16 ha avuto voti migliori di FF15 e FF7 Remake dalla stampa.