Moto GP 19 e il ritorno di Toki tra le uscite PS4 della settimana

L'inizio di una nuova settimana è sempre traumatico, ma per un gamer è facile riprendersi dal ritorno alla realtà del Lunedì, pensando alle nuove uscite della settimana. Andiamo dunque a vedere insieme cosa arriverà su PlayStation 4 nella settimana che inizia oggi!

Si parte infatti con Effie, un'avventura 3D che combina i classici elementi action-adventure con l'esplorazione di quello che sembra quasi un open world.

In uscita anche The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2, nuovo capitolo della saga JRPG in arrivo per la prima volta su PS4.

Un altra "Legend" sta per sbarcare sulla console Sony con Legend of the Tetrarchs, un fantasy RPG a turni dove dovremo esplorare dungeon, sconfiggere mostri e salvare il mondo.

Un nome grosso per il mondo dei motori è senza dubbio quello di Moto GP 19, il gioco ufficiale del campionato del mondo di motociclismo, in uscita questa settimana.

Arriva anche Neon Junctions, un coloratissimo e psichedelico puzzle platformer che sprizza anni '80 da tutti i pori, seguito da PixARK, un'avventura pixellosa che non può non ricordare un minimo Minecraft.

Ci rilassiamo poi con Refunct, un platformer in prima persona open world, ma ci pensa subito The Saviour's Gang a riportarci con i piedi per terra e la sensazione di pericolo imminente.

E allora non ci resta che far volare i nostri aquiloni, sia in single player che in co-op, con Stunt Kite Party per ristabilire la calma.

Calma che perderemo subito con violentissimi scontri in Super Blood Hockey, e nel metroidvania Super Skelemania e naturalmente Warhammer: Chaosbane, uno dei titoli più attesi della settimana.

A chiudere il quadro c'è poi il ritorno di Toki, storico platform apparso su Amiga sul finire degli anni '80 e già disponibile su Nintendo Switch, che è ora pronto a sbarcare anche su PlayStation 4.

Insomma, una bella lista tra cui scegliere. Cosa vi interessa maggiormente?