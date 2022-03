MotoGP 22, da Pedrosa a Valentino Rossi: si corre anche la Stagione 2009

Mancano poche settimane alla data di uscita di MotoGP 22, con il racing game che diverrà disponibile sul finire di aprile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Per scandire il conto alla rovescia, il team di Milestone presenta ora un'interessante novità, ovvero la NINE Season 2009 di MotoGP 22. Grazie a questa particolare modalità di gioco, gli appassionati delle due ruote potranno rivivere l'emozionante e agguerrita sfida che ha caratterizzato il Motomondiale 2009. Nei panni di campioni del calibro di Valentino Rossi, Daniel Pedrosa, Jorge Lorenzo e Casey Stoner, i giocatori potranno vivere un'esperienza che fonde il gameplay ad un nostalgico documentario realizzato da Mark Neale.



In NINE Season 2009, i piloti di MotoGP 22 potranno affronteranno tutti i 17 Grand Prix, i piloti e le moto della stagione del passato. Un set di 39 sfide andrà inoltre ad arricchire l'esperienza, ricreando alcuni dei momenti chiave dell'annata motociclistica 2008-2009. Il tutto andrà ad intrecciarsi al documentario di Neale, con oltre un'ora di riprese realizzate nel mondo reale, con tanto di interviste ai piloti e approfondimenti tematici.



In vista del debutto del racing game simulativo, ricordiamo che il team milanese di Milestone ha già mostrato MotoGP 22 in azione su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.