MotoGP 20: Alex Marquez già fenomeno, domina il primo Gran Premio virtuale

Tutto il mondo dello sport, come sappiamo, sta facendo i conti con l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Qualunque manifestazione è sospesa da qualche settimana e un po' tutti sentiamo la mancanza dell'intrattenimento che solo lo sport ci può dare.

Per fortuna la tecnologia sta dando una grossa mano a federazioni, publisher e tournament organizer. Questi hanno messo in piedi diverse iniziative “virtuali”, tutte seguite da un gran numero di spettatori, coinvolgendo proprio gli atleti professionisti.

Il GP virtuale del Bahrain di Formula 1, ad esempio, ha avuto un successo sterpitoso, così come il torneo di FIFA 20 giocato dai calciatori della Liga e la NASCAR virtuale.

Parlando sempre di motori, questo fine settimana anche Dorna, con il suo motomondiale, ha deciso di organizzare un gran premio virtuale, chiamando a raccolta alcuni piloti – fermi, come tutti, ai box in attesa che la stagione riprenda dopo l'annullamento delle gare sino al 17 maggio – per il primo "#StayAtHomeGP".

Alex Marquez, campione del mondo di Moto2 in carica e fresco compagno di squadra del fratellone in Honda, si è aggiudicato la vittoria in MotoGP (purtroppo per lui solo virtuale), battendo anche Marc, solo quinto al traguardo del circuito del Gran Premio d'Italia al Mugello.

Ottima prestazione di Pecco Bagnaia, secondo per la Pramac Ducati; lo spagnolo Maverick Vinales è arrivato invece terzo. Fabio Quartararo è arrivato quarto, stabilendo il giro più veloce, dopo essere partito dalla pole position.

Il prossimo appuntamento di questa divertente iniziativa è previsto per il 12 aprile, a Pasqua, quando molti più campioni scenderanno in pista per intrattenere i fan di tutto il mondo.