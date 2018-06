MotoGP 18 è disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

MotoGP 18 è ora disponibile nei negozi e in digitale per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC Steam, mentre il 28 Giugno arriverà su Nintendo Switch. Anche il Booster Pack DLC è anche disponibile per il download da oggi per ampliare la reputazione guadagnata al termine di ciascuna gara.

Un nuovo motore, grafiche migliorate, fisica rivista, riproduzione fedele di tutti gli elementi del gioco, una nuova Career Mode e tutti i contenuti ufficiali della stagione 2018 di MotoGP sono solo alcuni degli elementi che renderanno il videogame di Milestone l’esperienza più realistica e immersiva di sempre.

La stagione ufficiale 2018 di MotoGP, con tutti i piloti e tutte le 19 piste ufficiali, incluso il nuovo Buriram International Circuit in Tailandia;

Riproduzione fedele di piloti, piste e moto, grazie al Drone Scanning System, per una resa 1: 1 di tutti i dettagli della pista e 3D scanning technology, per ricreare i veri volti dei piloti MotoGP per la prima volta in assoluto nella serie;

Funzionalità esclusive e migliorate per rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente che mai, come le nuove cut scenes, la modalità spettatore progettata per seguire altri giocatori con diverse videocamere per godersi le partite online e i nuovissimi tutorial interattivi;

AI, fisica delle moto e Sistema di collisione migliorati, con un innovativo riding aids per offrire un’esperienza più piacevole in ogni livello;

·uovo sistema di danneggiamento scalabile e sistema di gestione dei pneumatici;

Una Career Mode avvincente che percorre la Red Bull MotoGP Rookies Cup fino alla classe MotoGP ,tra cui un'innovativa configurazione di sviluppo della moto, per aumentare significativamente le prestazioni delle moto, così come il MotoGP ID per tenere traccia di tali progressi.

Inoltre, quest'anno ci sarà anche il lancio del nuovo MotoGP eSport Championship con più sfide, più possibilità di vincere e un numero maggiore di piattaforme disponibili su cui competere, assicurandosi così di essere lo spettacolo più grande e migliore che mai. Quest'anno il campionato MotoGP eSport sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, dando più opportunità ai giocatori di diventare Campioni del Mondo.

A partire dal 18 luglio, il MotoGP eSport Championship vedrà 8 sfide online, con 2 Semi-Finali live e il Gran Finale a Novembre, in diretta da Valencia. L'evento live Semi Final 1 si svolgerà sul Misano World Circuit Marco Simoncelli il 7 settembre e ospiterà i 12 giocatori più veloci. Il 2 novembre l'evento live Semi Final 2 si terrà presso il Movistar eSports Center di Madrid, dove i 12 più veloci delle ultime quattro sfide si scontreranno per un posto in finale. Il Gran Finale sarà ancora una volta ospitato a Valencia durante il finale di stagione di MotoGP il 16 novembre, con una BMW M240i Coupé in palio come primo premio per il vincitore del campionato, con alcune esperienze esclusive aggiuntive.