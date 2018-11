MotoGP 18: ecco dove vedere la Gran Finale del Campionato MotoGP eSport

Il Campionato MotoGP eSport è ormai giunto alle sue fasi conclusive e i 12 pro player arrivati alla Gran Finale di Valencia sono pronti a sfidarsi per la corona di miglior videogiocatore al mondo di MotoGP 18.

L'ultimo atto dell'evento eSport iternazionale legato allo splendido racing game di Milestone avrà luogo in Spagna, in concomitanza con il Gran Premio Motul di Valencia che chiuderà ufficialmente la stagione motociclistica della MotoGP.

La Gran Finale del Campionato MotoGP eSport di Valencia vanterà una copertura mediatica senza precedenti per questo genere di competizioni, a cominciare dalla TV dove sarà possibile osservare ogni gara su Sky Italia e SwissTV RTS a partire dalle ore 18:30 italiane.

Chi vorrà, potrà inoltre seguire la sfida in diretta sui siti motogp.com e esport.motogp.com così come sui canali YouTube del MotoGP e del MotoGP eSport Championship. Anche i canali Twitter, Facebook e Twitch ufficiali del MotoGP e del videogioco ufficiale realizzato dagli italianissimi studi Milestone offriranno ulteriore supporto digitale.



La sfida della Gran Finale del Campionato MotoGP eSport avrà 12 contendenti: CRISTIANMM17, ANDREWZH, LUIGI48GP, TIMOTHYMCGARDEN61, ADRIAAN_26 e ELEGHOST555, ai quali si aggiungono i sei pro player usciti dalla seconda semifinale di Madrid dello scorso 30 ottobre, ossia XXBOMBER_45XX, , DAVIDEGALLINA23, VINDEX813, RLLORCA26, PAUL_IG7 e il campione in carica TRASTEVERE73.

Appuntamento alle ore 18:30, quindi, per inforcare il casco digitale di MotoGP 18 assieme ai campioni eSport che hanno raggiunto la fase conclusiva del Campionato MotoGP.