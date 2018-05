MotoGP 18: svelata la data d'uscita e la cover della versione per Nintendo Switch

A due mesi di distanza dell'annuncio del gioco, Milestone ha finalmente svelato la data d'uscita e la cover della versione per Nintendo Switch di MotoGP 18.

I giocatori in possesso della console ibrida potranno acquistarlo a partire dal 28 giugno 2018, tre settimane dopo le altre versioni. Il titolo includerà 19 tracciati e tutti i piloti ufficiali di tutte le classi dei campionati Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto2, Moto3 e MotoGP. Stando alla descrizione fornita dagli sviluppatori, la versione per Nintendo Switch supporterà esclusivamente il multiplayer locale.

Milestone ha dichiarato di aver fatto un enorme passo in avanti con MotoGP 18, che quest'anno si presenterà in una veste completamente rinnovata. Il titolo è mosso dal potente Unreal Engine 4 e include nuove caratteristiche come cutscene, tutorial interattivi e modalità spettatore. I volti dei piloti sono stati riprodotti fedelmente grazie alla tecnologia di scanning 3D, mentre per i tracciati è stato utilizzato il Drone Scanning System. Chiudono il quadro un nuovo sistema di danni scalabile, il sistema di gestione delle gomme, l'Intelligenza Artificiale potenziata e una modalità carriera ridisegnata, che dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup porterà i piloti fino alla classe regina.

Ricordiamo che MotoGP 18 sarà disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 7 giugno, e su Nintendo Switch dal 28 giugno.