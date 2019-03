MotoGP 19 annunciato: immagini e trailer del nuovo gioco Milestone

Milestone e Dorna Sports annunciano che MotoGP 19 è in arrivo il 6 Giugno su PlayStation4, Xbox One, Windows PC/Steam. La versione per Nintendo Switch arriverà invece qualche settimana dopo.

MotoGP19 celebra la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni teconlogiche uniche che permettono un realismo e un livello di sfida mai visti prima. Grazie a MotoGP19 i giocatori potranno prendere parte alla stagione 2019, scegliendo se affontare subito i campioni della MotoGP o se vestire i panni di un giovane pilota, che dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup si fa strada fino a raggiungere la classe regina.

Gli sviluppatori di Milestone hanno fatto tesoro dei numerosi feedback provenienti dai suoi giocatori e hanno dato alla community ciò che chiedeva a gran voce: un livello di sfida ancor più alto per chi vuole spingersi sempre oltre i propri limiti, un’esperienza multiplayer più fluida per chi ama giocare in compagnia dei propri amici e un maggior numero di contenuti single player.

Dopo il successo delle prime due edizioni, Dorna e Milestone confermano anche per quest’anno il MotoGP eSport Championship, in cui i migliori giocatori provenienti da tutti il mondo si sfideranno per il titolo di Campione del Mondo. Questa terza edizione del MotoGP eSport Championship prevede una formula rinnovata, ancora più spettacolare e competitiva, che sarà rivelata più avanti nel corso dell’anno.