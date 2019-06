MotoGP 19 debutta al primo posto della classifica italiana!

MotoGP 19 è il nuovo leader della classifica italiana: il gioco Milestone è inoltre il titolo più venduto in Italia dal primo gennaio 2019 ad oggi, davvero un bel risultato per il nuovo racing game dello studio milanese.

Il podio si completa con GTA V e Marvel's Spider-Man, in Top 10 trovano spazio anche Days Gone, Minecraft (nelle edizioni PlayStation e Nintendo Switch), l'immortale FIFA 19, God of War, Mario Kart 8 Deluxe e Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Classifica italiana 17 giugno 2019

MOTOGP 19 GRAND THEFT AUTO V MARVEL'S SPIDER-MAN DAYS GONE MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION FIFA 19 GOD OF WAR MARIO KART 8 DELUXE TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

Numeri quindi decisamente positivi per MotoGP 19, anche se al momento non sono state diffuse cifre precise riguardo le unità effettivamente vendute. Continua il successo di GTA V e Marvel's Spider-Man, resistono in classifica Days Gone, FIFA 19, God of War, Mario Kart 8 Deluxe e Rainbow Six Siege.

Per quanto riguarda invece i giochi più venduto in Italia nel 2019, al primo posto troviamo MotoGP 19 con a seguire GTA V e Marvel's Spider-Man per PlayStation 4.