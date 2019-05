MotoGP 19: Milestone risponde alle domande della community

MotoGP 19 è stato sviluppato ascoltando i feedback della community, quindi il Dev Team ha deciso di incontrare la community in streaming sui social media, per introdurre le caratteristiche principali e per parlare di alcuni topic interessanti del gioco, che sarà disponibile il 6 giugno su PS4, Xbox One, PC e il 27 giugno su Switch.

MotoGP 19 Community Talk è stato trasmesso ieri, 28 maggio, e ha visto la partecipazione di Tom Errington, Reporter di Autosport, come conduttore e Michele Caletti, Producer presso Milestone, e insieme hanno presentato tutte le nuove funzionalità del nuovo gioco.

Al livestream hanno partecipato numerosi partner come Mario Palmero, Technical Evangelist di Epic Games, Luca Antiga, Chief Technical Officer di Orobix e Lorenzo Trastevere73 Daretti, Campione del Mondo di MotoGP eSport, Monster Energy Yamaha MotoGP Team.