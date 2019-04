MotoGP 19: Valentino Rossi è il protagonista del primo video gameplay

I ragazzi italiani di Milestone hanno pubblicato il primo video gameplay ufficiale di MotoGP 19, videogioco ufficiale dell'attuale campionato del mondo di motociclismo.

Il filmato ci porta in sella alla Yamaha YZR-M1 di Valentino Rossi in uno dei circuiti storici del Motomondiale, il nostro Mugello! Grazie ad esso possiamo farci un'idea ben precisa sul livello di dettaglio grafico raggiunto dalla produzione, che migliora anno dopo anno. Per apprezzare la qualità del gameplay, invece, sarà necessaria una prova su strada approfondita. Potete ammirare il video in cima a questa notizia, buona visione!

MotoGP 19, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 6 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), e il 27 giugno su Nintendo Switch. La nuova edizione del titolo motociclistico di Milestone vanterà un'intelligenza artificiale performante (A.N.N.A) basata sull'impiego delle reti neurali, una nuova esperienza multigiocatore sorretta da server dedicati, la modalità Sfide Storiche che permetterà di vestire i panni dei piloti leggendari e la licenza della nuova FIM Enel MotoE World Cup, competizione riservata ai bolidi elettrici su due ruote che si svolge sui principali circuiti del mondo.