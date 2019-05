MotoGP 19: Video Anteprima del nuovo racing di Milestone

La nuova edizione del videogioco della MotoGP parte decisamente in vantaggio rispetto a quella dell'anno scorso. Grazie all'enorme esperienza maturata con i precedenti capitoli della loro simulazione moticiclistica, i ragazzi di Milestone promettono di regalarci un racing game al tempo stesso immediato e profondo.

Il team italiano, infatti, ha messo in campo un impegno produttivo senza precedenti. Oltre al proverbiale miglioramento della fisica dovuto a una maggiore abilità nell'utilizzo dell'Unreal Engine, il titolo vanta un multiplayer più profondo e innumerevoli rifiniture alla modalità Carriera per contribuire a renderla ancora più appassionante e, ciò che più conta in questo genere di esperienze sportive, meno iterativa.

A spezzare la relativa monotonia che sopraggiunge saltando in sella alla propria moto durante la campagna principale a giocatore singolo ci penserà ANNA, la nuova intelligenza artificiale implementata da Milestone approcciandosi al problema per risolverlo con l'ausilio delle reti neurali in modo tale da migliorare esponenzialmente il comportamento alla guida dei piloti avversari, il loro approccio alla gara e le traiettorie disegnate sul circuito.

Se desiderate tentare un sorpasso da straccio di licenza e volete scoprire cosa hanno in serbo per noi i ragazzi di Milestone, date perciò un'occhiata alla nostra anteprima di MotoGP 19 a firma di Francesco Fossetti nell'attesa che il nuovo simulatore automobilistico italiano tagli il traguardo il prossimo 6 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One e nelle settimane successive su Nintendo Switch.