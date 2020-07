MotoGP 20: la Carriera si aggiorna con lo Junior Team

Milestone ha annunciato una nuova opzione per la modalità Carriera di MotoGP 20, denominata Junior Team, la quale permette di creare team satelliti da far gareggiare in classi inferiori nelle successive stagioni.

"Per creare uno Junior Team i giocatori devono correre nella classe Moto2 o MotoGP. Durante la stagione, nuove schede nell'hub carriera introdurranno alla creazione del team. La regola è semplice: puoi aprire squadre in classi inferiori alle tue per farle correre nella prossima stagione. Non sarai solo un pilota, ma anche un mentore e un Team Principal per una nuova generazione di giovani talenti! Un team ha bisogno di un Team Manager, le cui abilità influenzeranno la capacità di attrarre sponsor e di assumere buoni piloti. Mentre il Technical Director, influenzerà lo sviluppo della moto e le prestazioni in pista durante il fine settimana. Le offerte degli sponsorship includono moto, finanziamenti, obiettivi di risultato e fare attenzione a trovare il giusto equilibrio. Puoi assumere uno o due piloti, con il loro set di abilità, e vederli crescere all'interno della tua squadra."

MotoGP 20 è il più recente episodio della serie racing di Milestone, uscito lo scorso mese di aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.