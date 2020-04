MotoGP 20: guida all'editor di personalizzazione di moto e piloti

Oltre a includere una modalità carriera manageriale nuova di zecca, MotoGP 20 permette ai giocatori di personalizzare l'aspetto delle moto e dei piloti grazie a un editor ricco di opzioni. Vediamo insieme come funziona.

Selezionando l'editor in questione, i giocatori di MotoGP 20 possono personalizzare l'aspetto estetico delle moto e del loro pilota, così da esibire il proprio stile in pista.

Gli sviluppatori hanno creato un set di sponsor per ogni moto, consentendo di combinarli con diversi design di livrea, due per ogni motocicletta. I giocatori hanno l'opportunità di scegliere il colore di tre diverse parti della livrea, comprese le vernici opache, lucide e metalliche. È inoltre possibile selezionare i colori dei cerchioni e naturalmente il numero da applicare sulla moto.

L'editor consente anche di personalizzare l'aspetto del pilota, a partire dai lineamenti del viso e dai tratti somatici, passando per la tuta, gli accessori e naturalmente il casco. Ogni elemento cosmetico, a sua volta, può essere ulteriormente personalizzato scegliendo tra numerose sfumature di colore.

Come è facile immaginare, le combinazioni possibili sono tantissime. Se volete farvi un'idea sulle possibilità offerte dall'editor di MotoGP 20, potete dare un'occhiata al video riportato in cima, in cui vengono mostrate in azione tutte le opzioni di personalizzazione messe a disposizione dei giocatori.

Se invece volete saperne di più sul nuovo simulatore di Milestone, vi rimandiamo alla nostra recensione di MotoGP 20.