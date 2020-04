MotoGP 20 sfreccia in pista a tutta velocità nella Video Recensione

MotoGP 20 è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Stadia, Milestone anticipa la pubblicazione (da giugno ad aprile) e aggiunge il supporto per la piattaforma Google, introducendo nel suo gioco di corse tante altre novità.

Ineccepibile per quanto riguarda contenuti e licenze e arricchito da una carriera manageriale ricca di opzioni, il MotoGP 20 segue il trend positivo dello scorso anno, con MotoGP 19 che ha inaugurato la nuova intelligenza artificiale (A.N.N.A.) basata sulle reti neurali. Al netto di qualche sbavatura nel bilanciamento e la mancanza di particolari innovazioni legate al comparto audio e sonoro, il risultato raggiunto dallo studio italiano con la nuova incarnazione di MotoGP è senza dubbio di alto livello.

Non solo gameplay, promosso anche l'aspetto tecnico che si appoggia sulle conquiste del precedente episodio e regge senza troppi problemi problemi (almeno su console Mid Gen come PlayStation 4 PRO e Xbox One X) anche con tante moto a schermo o sul bagnato, un refresh rate di 60 frame al secondo in modalità prestazioni. Quest'anno Milestone mette a segno un giro quasi perfetto, a testimonianza di come il team non si sia adagiato sugli allori, avendo continuato a lavorare negli ultimi anni per migliorare il livello delle proprie produzioni. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di MotoGP 20.