MotoGP 20 sfreccia nel primo video gameplay ufficiale

Milestone ha pubblicato il primo video di gameplay di MotoGP 20, l’ultimo capitolo dell’amato franchise MotoGP. La selezione di piloti, piste e condizioni climatiche del gameplay è stata effettuata seguendo le richieste della community, che ha votato principalmente per Valentino Rossi sul circuito del Mugello in condizioni asciutte.

Il video mostra una fisica e un comportamento della moto molto più realistici, che rendono il gameplay più tecnico e basato sulle abilità. Consente inoltre di dare un'occhiata alle nuove funzionalità di gestione del carburante e di consumo asimmetrico dei pneumatici che aumentano ulteriormente il livello di competenze strategiche necessarie per dominare il campionato MotoGP. Come nella vita reale, lo stress e l'usura dei pneumatici non si applicano su entrambi i lati e al centro in modo uguale. MotoGP 20 implementerà queste tre aree separatamente e riprodurrà alcune dinamiche del mondo reale nei minimi dettagli. In ogni gara i giocatori saranno in grado di decidere la quantità di carburante e il tipo di pneumatico da utilizzare, tenendo sempre presente che la fisica della moto è influenzata dalle loro decisioni.

Il livello di simulazione complessivo segna un grande passo in avanti in MotoGP 20; le moto moderne nella MotoGP hanno delle winglet aerodinamiche molto complesse, le quali, quando vengono danneggiate cambiano significativamente il bilanciamento della moto. Schiantarsi o scontrarsi con altri piloti durante il gioco può avere un effetto permanente sulla guida della moto proprio come in una gara reale. Ultimo ma non per importanza, poiché è una delle parti più importanti di una gara in cui brillano le capacità di un pilota di MotoGP, il team di sviluppo ha lavorato duramente per apportare modifiche sostanziali al sistema di frenata, al fine di renderlo più impegnativo, rischioso ma anche più gratificante.

MotoGP 20 sarà pubblicato il 23 Aprile su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/Steam, Google Stadia e Nintendo Switch.