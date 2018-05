MotoGP 18: Milestone svela tutte le nuove caratteristiche e pubblica un gameplay trailer

Dopo aver annunciato che MotoGP 18 uscirà il 7 giugno, Milestone è lieta di svelare tutte le nuove funzionalità che rendono il gioco la scelta migliore per tutti coloro che vogliono vivere l'esperienza MotoGP, come mai prima d'ora.

Progettato per essere il reboot del titolo di punta di Milestone, MotoGP 18 è stato sviluppato partendo da zero proprio dalle basi: un nuovo motore, una grafica migliorata, una fisica rielaborata, una riproduzione fedele di tutti gli elementi del gioco e una nuova avvincente modalità carriera, sono solo alcuni degli elementi che renderanno il videogame MotoGP di quest'anno l'esperienza MotoGP più coinvolgente e realistica di sempre.

TECNOLOGIA

Unreal Engine 4

L'introduzione dell’Unreal Engine 4 rappresenta il passo in avanti decisivo sia in termini di grafica che di gameplay. Il team Milestone è stato in grado di raggiungere incredibili miglioramenti in termini di qualità visiva: gli effetti di luce sulle piste e sulle moto sono diventati più realistici che mai, ricreando tutti i riflessi di luce fino ai più piccoli dettagli. Approfittando degli effetti particellari estremamente migliorati, la squadra è stata in grado di lavorare sugli effetti del tempo e gli effetti in pista, come le celebrazioni di fumo del pubblico.

3D scanning technology

Utilizzando l'innovativa tecnologia di scansione 3D, quest'anno sono stati introdotti tutti i volti dei piloti MotoGP nel gioco. Tutti i volti sono stati ricreati attraverso uno scanner 3D a luce strutturata, in grado di leggere i tratti e il colore, consegnando un modello 3D in tempo reale, successivamente raffinato dagli artisti.

Sistema Drone Scanning

Il sistema Drone Scanning è stato utilizzato per riprodurre tutte le piste, i piloti e le moto fin nei minimi dettagli. Le piste sono state rielaborate, in modo che il layout sia estremamente fedele a quello reale, garantendo anche una riproduzione precisa dell'altimetria.

INNOVAZIONI

Scene Tagliate

Quest'anno MotoGP18 presenterà per la prima volta più di 30 scene tagliate; dal podio MotoGP per celebrare la tua vittoria al parc fermé per Moto2 e Moto3, alla griglia di partenza fino ai box. Ci saranno anche scene tagliate standard e personalizzate, che riprodurranno i gesti iconici di ogni pilota MotoGP.

MotoGP ID

MotoGP ID si propone di presentare al giocatore una serie di statistiche e dettagli sulle sue prestazioni, confrontandole anche con altri giocatori online. Con il MotoGP ID ogni giocatore avrà una panoramica delle ore giocate, del numero di gare, delle pole positon, delle vittorie, dei podi e molto altro.

Modalità spettatore

La modalità spettatore, disponibile online, è progettata per seguire altri giocatori con diverse videocamere. Grazie a una selezione di telecamere, i giocatori potranno seguire la gara in varie posizioni lungo la pista e selezionare le telecamere di bordo di vari ciclisti per ottenere una visuale in prima persona di diverse traiettorie e stili di guida. Grazie all'introduzione della modalità spettatore, tutti avranno la sensazione di assistere, dal vivo, a una vera gara MotoGP.

Tutorial

MotoGP™18 presenterà tutorial nuovissimi e interattivi, divisi in 3 livelli, che insegneranno al giocatore l'accelerazione, la frenata e come gestire le traiettorie.

FISICA

Fisica realistica

La fisica è stata completamente rielaborata: grazie alla simulazione fisica realistica, il gioco riproduce fedelmente il comportamento delle moto per un'esperienza di guida che è, ora più che mai, vicina alla realtà. Per rendere il gioco accessibile anche a giocatori meno esperti, MotoGP ™ 18 include diversi strumenti di guida per offrire una simulazione più divertente ad ogni livello.

Intelligenza Artificiale Migliorata

Le prestazioni dell'AI sono state migliorate, così come la scalabilità: quando si sceglie il livello più alto di difficoltà, l'AI si trasformerà in una sfida più avvincente per il giocatore. Grazie alla maggiore scalabilità, ciascun giocatore sarà in grado di trovare il livello di difficoltà che si adatta alle sue capacità e al suo stile di guida.

Sistema di danni scalabile

In caso di cadute, la moto e il pilota saranno danneggiati, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Le carenature graffiate e le tute rappresentano realisticamente le conseguenze di ogni errore. In base al livello di simulazione riprodotto, la moto sarà in grado di subire un certo numero di cadute fino a quando non si fermerà completamente.

Gestione dei pneumatici

Uno degli aspetti più cruciali di una vera gara è sicuramente la gestione dei pneumatici: in MotoGP 18 sarà estremamente importante imparare come gestire la durata delle gomme durante le sessioni di pratica, i turni di qualificazione e le gare. I giocatori saranno in grado di controllare lo stato delle gomme tramite gli indicatori di consumo: in questo modo, i giocatori adatteranno il loro stile di guida al fine di mantenere condizioni ottimali dei pneumatici.

CARRIERA

Road to MotoGP

In MotoGP 18, i giocatori possono costruire la loro storia in modalità Carriera, facendosi strada nella scala verso il successo, partendo dalle categorie minori fino a raggiungere la classe massima. I giocatori iniziano la loro carriera nella categoria inferiore, la Red Bull MotoGP Rookies Cup, con l'obiettivo di raggiungere e diventare il nuovo campione della MotoGP.

Reputazione

Uno degli indicatori più importanti dello stato della carriera è la reputazione, che mette in evidenza i progressi generali del giocatore nella carriera, dandogli un'idea di quanto sia popolare all'interno dell'ambiente MotoGP. La reputazione cresce in base alle posizioni di gara e agli obiettivi della squadra. Più alta è la reputazione, maggiore è la possibilità di ottenere un contratto da una squadra prestigiosa.

Sviluppo delle moto

I giocatori saranno in grado di migliorare alcune parti della moto, migliorando le sue prestazioni in ogni gara per tutta la stagione. Ci saranno diverse aree per lo sviluppo delle moto:

Motore: i giocatori possono scegliere se lavorare sull'accelerazione o alla massima velocità

Freni: i giocatori selezioneranno i freni modulari o aggressivi per perfezionare la loro moto

Sospensioni: è possibile concentrarsi sull'angolo di curva o sulla stabilità di frenata

Telaio: possibilità di spingere la stabilità in velocità o agilità cambiando direzione

Aerodinamica: l'utente sceglierà se lavorare sull'aerodinamica per ottenere una maggiore stabilità o una maggiore velocità.

In questo modo, i giocatori avranno la possibilità di creare una moto che sia in linea con il loro stile di guida.

MotoGP 18 darà ai giocatori l'opportunità di prendere parte al miglior spettacolo di corse motociclistiche al mondo, con tutti i contenuti ufficiali della stagione MotoGP 2018, con tutti i piloti e i roster ufficiali di MotoGP, Moto2, Moto3 e Red Bull MotoGP Rookies Cup e tutte le 19 piste ufficiali, incluso il nuovo circuito internazionale Buriram in Tailandia. MotoGP 18 sarà disponibile dal 7 Giugno su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/Steam e subito dopo su Nintendo Switch.