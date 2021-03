MotoGP 21: debutta il primo video gameplay del racing di Milestone

Milestone e Dorna Sports scatenano la passione per le due ruote con il primo video gameplay di MotoGP 21, nuovo episodio della celebre serie racing in uscita il 22 aprile su tutte le principali piattaforme.

MotoGP 21 introduce una nuova funzionalità denominata Long Lap Penalty, una penalità per i piloti che non rispettano le regole. In cosa consiste? "Nell'aggiunta di diversi secondi ad un giro, se il pilota corre su un percorso al di fuori della pista, che è più lento della normale traiettoria. È davvero un modo utile per i commissari di imporre una penalità minore che potrebbe costare al corridore una sola posizione."

Proprio l'opzione Long Lap Penalty è uno dei protagonisti del nuovo video di MotoGP 21 che mostra il gameplay del gioco per la prima volta in assoluto, confermando la volontà del team italiano di offrire un simulatore di altissimo livello. MotoGP21 sarà pubblicato il 22 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store.

La saga Milestone si prepara a debuttare su Next-Gen con un gioco pensato appositamente per sfruttare al massimo le caratteristiche delle console di nuova generazione, senza tralasciare il supporto per PC, piattaforme old-gen e Nintendo Switch.