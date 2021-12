MotoGP 21 e Hot Wheels tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop

Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop del 14 dicembre sono dedicate agli appassionati di giochi di corse con una vasta selezione di racing game per chiunque non voglia rinunciare all'adrenalina anche durante le feste di Natale.

Hot Wheels Unleashed costa 29.98 euro su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch), MotoGP 21 costa 24.98 euro mentre RIDE 4 ha un prezzo di 29.98 euro, se volete spendere ancora meno potete optare per Monster Energy Supercross 4 proposto a 19,98 euro, infine MXGP 20 costa 29,98 euro. In sconto anche la Tastiera Trust Gaming GXT 865 Asta a 54,98 euro.

Fino al 17 dicembre nei negozi GameStop è attiva la supervalutazione dell'usato PlayStation: porta indietro la tua console usata e ricevi 150 euro per PS4 Fat o PS4 Slim e 200 euro per PS4 PRO. Per tutta la giornata di oggi (martedì 14 dicembre) gadget e merchandising scontati del 20% e le sorprese non finiscono qui perché torna il buono sconto di 10 euro sull'applicazione di pellicole protettive targate Mobile Outfitters, infine segnaliamo la disponibilità di due bundle console: Xbox Series S con contenuti digitali per Fortnite e Rocket League costa 269.98 euro, mentre a 299.98 euro troviamo Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.