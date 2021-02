MotoGP 21: Milestone scalda i motori, in arrivo ad aprile anche su PS5 e Xbox Series X/S

Milestone annuncia ufficialmente MotoGP 21, nuovo episodio della celebre serie racing in arrivo il 22 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store.

Presentando la Stagione Ufficiale 2021 ed arricchito dalla potenza delle console next-gen, MotoGP21 è pronto a cambiare marcia e correre a tutta velocità, regalando un'esperienza senza precedenti. Una nuovissima modalità carriera manageriale progressiva e strategica, l'AI neurale più intelligente e avanzata e miglioramenti di gameplay aumenteranno il realismo della simulazione e la sensazione di immersione dei giocatori. Quest'anno, la MotoGP sembra più reale che mai!

Milestone svela anche i primi dettagli sulla versione next-gen di MotoGP 21, con supporto per la risoluzione dinamica fino a 40fps e 60fps, tempi di caricamento migliorato e ottimizzazione per tutte le funzionalità del DualSense su PS5, tra cui feedback aptico e trigger adattivi.

Infine, spazio anche ad ANNA, la rivoluzionaria intelligenza artificiale sviluppata da Milestone per la serie MotoGP: "La nostra rivoluzionaria AI basata sull'apprendimento automatico è tornata con ulteriori miglioramenti per gareggiare contro avversari più veloci, intelligenti e precisi che mai, rendendo l'esperienza offline uguale a una vera gara."

In apertura trovate il trailer di debutto di MotoGP 21 mentre in calce potete vedere i primi screenshot del gioco.