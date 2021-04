MotoGP 21 sfreccia nella video recensione: tutti i dettagli sul nuovo racing italiano!

Come ogni primavera, anche il 2021 è pronto ad accogliere il ritorno della MotoGP: il mondiale a due ruote torna infatti a sfrecciare in pista...e anche sul mercato videoludico!

Dai box milanesi del team di Milestone, si prepara infatti a sfrecciare su PC e console il nuovo MotoGP 21, ricco di importanti novità. La software house italiana propone agli appassionati delle due ruote un'esperienza ancora più simulativa delle precedenti, improntata ad un nuovo livello di realismo. Dopo un primo test su strada di MotoGP 21, è dunque giunto il momento di condividere il verdetto finale sulla produzione.

Per raccontarvi tutti i dettagli sul racing game, il nostro Matteo Mangoni è salito a bordo delle selle virtuali di molteplici due ruote. Dopo un vasto numero di giri di pista, la Redazione è dunque pronta ad offrire il proprio giudizio definitivo sulla perfomance messa in campo da MotoGP 21. Non poteva perciò mancare la video recensione dedicata, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



Ricordiamo che MotoGP 21 è disponibile a partire da quest'oggi, giovedì 22 aprile 2021, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch.