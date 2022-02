MotoGP 22, annuncio in arrivo: il racing italiano avvistato in Brasile

Con l'espansione Monster Trucks di Hot Wheels Unleashed che si prepara a scendere in pista a partire dal prossimo aprile, il team di Milestone armeggia ai box con una nuova produzione.

La software house milanese pare infatti pronta a tornare a proporre al pubblico un racing di stampo simulativo. Gli amanti delle due ruote possono con tutta probabilità prepararsi all'annuncio ufficiale di MotoGP 22: a suggerirlo è nientemeno che l'agenzia di rating brasiliana. Quest'ultima ha infatti incluso da poco nel suo database la valutazione ufficiale del titolo, classificato dall'ente come in arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One. Per MotoGP 22 si prospetta dunque un esordio ampliamente multipiattaforma, con tanto di supporto agli hardware di passata generazione.



Vista l'inclusione del racing nel database dell'ente brasiliano, è molto probabile che un annuncio ufficiale di MotoGP 22 possa giungere nel brevissimo periodo. A stretto giro, salvo soprese, potrebbe arrivare in verità anche la comunicazione della data di uscita del gioco, che in genere non si discosta eccessivamente dall'apertura della nuova stagione del motomondiale. E mentre la competizione MotoGP si prepara a prendere nuovamente il via in primavera, non resta che attendere comunicazioni sull'erede delle competizioni di MotoGP 21.