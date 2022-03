MotoGP 22, il racing game sfreccia su PS5 e Xbox Series X|S: la next gen scende in pista

Confermato dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale di MotoGP 22, il racing game dedicato al motomondiale è pronto a sfrecciare su PC e console di passata e nuova generazione.

Il titolo italiano realizzerà infatti il proprio rombante debutto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. In vista della discesa in pista, e a pochi giorni dalla partenza della nuova Stagione della MotoGP, Milestone ha deciso di pubblicare il primo video gameplay dedicato alla versione next-gen di MotoGP 22.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato alza il sipario su quelle che saranno le caratteristiche delle versioni PS5 e Xbox Series X del titolo. Sul fronte tecnico, spiccano in particolare nuove animazioni dei volti, personaggi 3D e box migliorati. I piloti di MotoGP 22 potranno inoltre contare sul Ride Height Device per la gestione manuale della moto. Anche le superfici della pista appaiono migliorate, insieme al sistema di sospensione che regola le performance degli pneumatici delle due ruote. Cosa ve ne pare delle premesse della versione next gen di MotoGP 22? Scendere in pista con Milestone o resterete sulle tribune?

La data di lancio di MotoGP 22, lo ricordiamo, è già fissata per il prossimo 21 aprile 2022.