MotoGP 22 sfreccia su PC e console: il reveal trailer annuncia la data di uscita

Dopo il recente avvistamento di MotoGP 22 negli archivi del rating brasiliano, il racing game a firma completamente italiana si è ora presentato ufficialmente al grande pubblico.

Gli sviluppatori milanesi di Milestone hanno infatti pubblicato il reveal trailer del loro nuovo racing game, pronto a sfrecciare su PC e console già nel corso della primavera di quest'anno. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato dedicato rende infatti noto che MotoGP 22 arriverà su PC e console in occasione del prossimo 21 aprile 2022. Con un debutto cross gen, la produzione andrà a raggiungere i lidi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series x|S, Nintendo Switch e PC.



Per l'occasione, Milestone presenta "(NOVE) La stagione 2009", una modalità nuova di zecca che consente di rivivere una delle stagioni più incredibili della storia della MotoGP Nella pratica, i giocatori potranno godere di un vero e proprio docu-film narrato da Mark Neale, arricchito da oltre 50 minuti di filmati originali. Tra i piloti dei quali vestire i panni troviamo Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo! Sono poi in arrivo anche nuove funzionalità dedicate ai piloti principianti, che non hanno familiarità con la serie. Con il Revised Tutorial e la nuova MotoGP Academy, ora tutti possono diventare campioni.

Con il motomondiale che prenderà ufficialmente il via il prossimo 6 marzo, sull'asfalto del circuito di Losali, in Qatar, è tempo per gli appassionati di prepararsi a salire in sella grazie a MotoGP 22.