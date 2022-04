MotoGP 22: una simulazione sempre più realistica, ma non ancora perfetta

Anche per il 2022 Milestone torna in pista con un gioco di corse motociclistiche che punta ad essere ancora più simulativo rispetto al passando, sfruttando al massimo le capacità delle console next-gen per offrire un'esperienza ancora più immersiva. Come se la cava MotoGP 22 su PlayStation 5?

Noi di Everyeye abbiamo approfondito l'ultima fatica dello studio italiano nella nostra recensione di MotoGP 22, sottolineando che siamo davanti ad un prodotto di pregevole fattura seppur ancora con margini di miglioramento. Sul fronte contenutistico l'opera di presenta massiccia tra numerose piste, tante modalità tra cui la nuova Carriera manageriale e il sistema di controllo reso ancora più realistico e simulativo rispetto al passato. Il tutto senza dimenticare la NINE Season 2009 di MotoGP 22, che permette di rivivere la Stagione 2009 del Motomondiale.

Persistono però ancora incertezze sul fronte gameplay, mentre lato tecnico su next-gen continua ancora a mancare l'effetto "wow" anche a causa di fenomeni di pop-up che si presentano con una certa frequenza durante le partite. Migliorabile anche la telecronaca, ancora limitata al pre e post gara, ma in termini di audio gli effetti sonori delle moto risultano spettacolari.

Se siete amanti della MotoGP e della serie, insomma, ancora una volta Milestone confeziona un prodotto di valore, nella speranza che possa fare ancora meglio con la prossima iterazione del brand.