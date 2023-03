MotoGP 23, le due ruote sfrecciano in trailer: il motomondiale ha una data su PC e console

Dopo essersi lasciati alle spalle la gara di inaugurazione del mondiale motociclistico 2023, dal team di Milestone arriva l'annuncio ufficiale del nuovo MotoGP 23.

La software house italiana ha infatti presentato al pubblico il reveal trailer del prossimo capitolo della celebre serie videoludica dedicata alla MotoGP. Disponibile in apertura a questa news, il filmato conferma la data di lancio del racing game simulativo, che debutterà su PC e console agli inizi dell'estate. Milestone conferma che MotoGP 23 porterà i circuiti della competizione mondiale sul mercato videoludico a partire dal prossimo 8 giugno 2023.



A ospitare il titolo saranno PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, per un debutto cross-gen e multipiattaforma, che sarà arricchito dal supporto al cross-play. Come da tradizione della serie, MotoGP 23 offrirà molteplici opzioni di fruizione multiplayer, sia online sia offline. Per questo nuovo capitolo, si conferma inoltre la presenza dello split-screen per 2 giocatori.



Per rinnovare e arricchire la formula proposta da MotoGP 22, Milestone inserisce nel mix un sistema di meteo dinamico e il potenziamento dell'IA che regola il comportamento dei piloti in gara, cercando di renderlo il più possibile aderente a quello delle controparti reali impegnate nella nuova stagione del motomondiale.