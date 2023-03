MotoGP 23: gas a martello nelle prime immagini del simulatore motociclistico

A stretto giro di posta dal trailer di annuncio di MotoGP 23, le fucine digitali di Milestone sfornano le primissime immagini del simulatore automobilistico su licenza ufficiale della stagione 2023 di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE.

La nuova esperienza racing degli sviluppatori italiani promette di offrirci un gameplay ancora più ricco di emozioni. Al già nutrito pacchetto contenutistico del capitolo passato si aggiungerà infatti una modalità Carriera arricchita dalla possibilità, per gli appassionati della MotoGP, di interagire liberamente con i piloti, i team e i produttori delle singole case all'interno di un social network fittizio.

La soluzione escogitata da Milestone per tessere questa rete sociale prenderà spunto dalle modalità scelte dai veri piloti per comunicare con i propri amici, colleghi e avversari tra un Gran Premio e l'altro: la reazione dei piloti e delle case costruttrici dipenderà anche dal comportamento tenuto dal proprio alter-ego in questa piattaforma.

Altra grande novità di MotoGP 23 è rappresentata dai Turning Points: dopo il debutto nel finale di stagione della Moto3, il sistema consentirà ai piloti di saltare velocemente da una classe all'altra in funzione dei risultati ottenuti. Sul fronte del gameplay spicciolo, una delle innovazioni più importanti è legata all'introduzione del meteo dinamico: l'abilità dei giocatori nel decidere la miglior strategia da attuare farà la differenza nelle gare su pista caratterizzate da un meteo variabile.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alle immagini in galleria e vi ricordiamo che MotoGP 23 sarà disponibile dall'8 giugno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di MotoGP 22.