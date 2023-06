MotoGP 23: i trucchi per diventare campioni in breve tempo

MotoGP 23 è il nuovo gioco di simulazione targato Milestone. Rispetto ai suoi predecessori, si ripromette di essere più accessibile, pur mantenendo il livello di sfida a cui i suoi giocatori sono ormai abituati.

Come per ogni gioco, la parte più difficile è quella di prendere confidenza all'inizio con tutte le nuove dinamiche, imparare a conoscere le piste, così come gli avversari, e - per la prima volta - fare i conti con un meteo dinamico. Quest'ultimo, aspetto, come approfondiamo nella nostra recensione di MotoGP 23, aggiunge un ulteriore strato di imprevedibilità alle gare.

In questa guida potrete trovare alcuni utili consigli per principianti che vi aiuteranno a gettare delle solide basi per diventare dei campioni in tempi record. Se questo è il vostro primo MotoGP, non preoccupatevi: la guida si rivolge anche a chi è completamente digiuno delle meccaniche del gioco. Che le gare abbiano inizio!

Partire dal basso e sperimentare

Quando cominceremo la nostra avventura in MotoGP 23, ci verrà chiesto di settare le impostazioni di gioco. Dopo aver aggiustato audio e video, il gioco ci chiederà di selezionare il livello di difficoltà. Se siamo alle prime armi, non vergogniamoci di scegliere "Esordiente", il livello di base. Iniziare come Esordiente e scegliere un circuito di prova, niente meno che la pista del Mugello, è assolutamente il modo migliore per impratichirsi. Potremo così familiarizzare con i comandi, saggiare il sistema di guida e prepararci alla prima sfida vera e propria: la Modalità Carriera.

Dopo aver fatto qualche giro nella pista, avremo già un'idea di qual sarà il nostro margine di miglioramento e di quanto tempo potrà richiedere l'allenamento, quindi potremo decidere di calibrare la difficoltà di gioco sulla base del tipo di sfida che pensiamo di poter affrontare.

Perfezionare gli Assetti

A mano a mano che il livello di difficoltà cresce, noteremo che l'assetto della nostra moto diventerà centrale per separarsi dal novero delle reclute ed entrare in punta di piedi nell'Olimpo dei campioni. Come in MotoGP 22, anche in MotoGP 23 potremo scegliere se adottare un assetto manuale o un assetto guidato. Il primo ci permetterà di mettere all'opera tutta la nostra competenza, consentendoci di intervenire manualmente su aspetti fondamentali come il cambio gomme, la geometria del veicolo, la rapportatura del cambio, il carburante e tanto altro ancora.

L'assetto guidato, tuttavia, non è da sottovalutare ed è una funzionalità importante: potremo, infatti, dare un feedback sulle performance della moto al nostro ingegnere, che memorizzerà i punti critici e apporterà i miglioramenti necessari per migliorare l'esperienza di guida.

Non trascuriamo la formazione

La pratica è importante, ma la teoria non è un bagaglio di nozioni fuffa: conoscere il gioco e le sue dinamiche è la chiave per diventare dei campioni. Ecco perché MotoGP 23 eredita una funzionalità molto amata del suo predecessore: la MotoGP Academy. Nella MotoGp Academy, un'opzione selezionabile dal menu Allenamento in Single Player, potremo raccogliere alcune sfide grazie alle quali imparare i circuiti e affinare le nostre tecniche di guida. Questa modalità è accessibile per qualunque pista del gioco e suddivide i circuiti in settori affinché sia possibile provarli individualmente.

Perfezionare le curve, migliorare i nostri tempi e imparare a gestire moto, piloti e stili di guida diversi ci darà la giusta spinta per tornare in sella ai bolidi del Motomondiale e stracciare col tempo anche gli avversari più ostici.