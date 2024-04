MotoGP 24, grande novità: arriva il Mercato Piloti nella Modalità Carriera!

Gli appassionati delle due ruote sono in attesa dell'uscita di MotoGP 24 già vicinissima, con la nuova iterazione del brand pronta a sbarcare su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox il prossimo 2 maggio. Ma nel frattempo Milestone stuzzica i fan con una sorpresa non di poco conto.

Per la prima volta nella storia del franchise MotoGP 24 offrirà il Mercato Piloti nella modalità Carriera, rendendola così ancora più variegata ed imprevedibile rispetto a quanto già visto nelle precedenti iterazioni del brand. Per l'occasione gli sviluppatori hanno anche diffuso un trailer volto a presentare la nuova opzione di gioco e svelarne le caratteristiche principali. Con il Mercato Piloti le sfide di MotoGp 24 si fanno ancora più intense considerati i cambiamenti dello scenario competitivo tra una stagione e l'altra, con tanto di offerte strettamente legate alle prestazioni in pista che possono avvantaggiare oppure mettere a rischio eventuali ingaggi da altre scuderie.

MotoGP 24 promette dunque di raggiungere nuove vette di realismo ed immersione mai sfiorate prima dal brand targato Milestone, oltre ad offrire una comparto tecnico all'avanguardia e ricchissimi contenuti con cui intrattenersi per ore. Appuntamento dunque al prossimo 2 maggio, si torna in pista a bordo dei nostri fiammanti bolidi.

