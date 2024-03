MotoGP 24 è realtà: i bolidi a due ruote sfrecciano nel trailer con data d'uscita

Milestone ha alzato il sipario su MotoGP 24, la nuova iterazione del brand di corse tutto incentrato sulla MotoGP e che si prepara anche quest'anno a fare il suo ritorno su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox di attuale e precedente generazione.

Il trailer d'annuncio ci mostra non solo la tenuta tecnica del prossimo episodio della serie ma ne fissa anche la data d'uscita, confermata per il 2 maggio 2024 su tutte le piattaforme. Attraverso un comunicato ufficiale gli sviluppatori rivelano che, oltre a tutti i piloti e le piste del Motomondiale 2024, MotoGP 24 offrirà anche le categorie Moto2 e Moto3 oltre al campionato mondiale FIM Enel MotoE. Tra le altre novità troviamo inoltre l'introduzione dei MotoGP Stewards, che monitorano le gare e le sessioni cronometrate durante il weekend penalizzando piloti e IA in base alle loro prestazioni in pista, e del Mercato Piloti, che consente ai piloti di passare da una scuderia all'altra nel corso delle stagioni.

Implementata anche la difficoltà adattiva, che regolerà automaticamente l'intensità delle sfide a seconda delle nostre prestazioni durante le corse, e si punta anche a una fisica più realistica rispetto al passato. Per concludere, l'online offrirà i Campionati LiveGP e il supporto al cross-play, e non manca infine un'opzione per lo split-screen su PC, PlayStation e Xbox.

La nostra recensione di MotoGP 23 vi ricorda qualità e criticità del precedente episodio: riuscirà Milestone a superarsi con MotoGP 24?

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.