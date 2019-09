MotoGP eSport Championship: LCR Honda e Pro2Be insieme per il campionato

L'indonesiano Putut “Moe” Maulana, sarà il pilota ufficiale LCR Honda in vista del prossimo campionato MotoGP eSport Championship 2019.

Oltre a vestire l’abbigliamento tecnico ufficiale del team in occasione delle gare di Misano, Aragona e Valencia, il giocatore sarà protagonista di varie attività di storytelling e sui social media, per intrattenere e divertire la fanbase di LCR Honda.

Putut “Moe” Maulana vanta una qualifica come unico giocatore non europeo alle semifinali mondiali del MotoGP eSport Championship 2018. Quest'anno, invece, è tra i dodici finalisti della competizione 2019. Con il tempo di 4’20.566 ha infatti registrato il giro più veloce nel Pro Draft della regione “Resto del Mondo”.

Infine, grazie alle sue prestazioni esportive è stato nominato membro della Ikatan Motor Indonesia, organizzazione già affiliata a FIA e FIM.

Ecco cosa hanno dichiarato Roberto Forzano e Lucio Cecchinello.

Roberto Forzano, Responsabile Marketing & Comunicazione di Pro2Be: “siamo entusiasti di poter collaborare nella gestione della sezione esport di un team prestigioso come LCR Honda. Abbiamo sempre creduto e crediamo nel connubio tra sport reale e virtuale, questa partnership punta a rinforzare proprio questo legame”.

Lucio Cecchinello, Team Principal di LCR Honda: “Siamo molto contenti di accogliere Moe nella nostra grande famiglia internazionale: con lui il Team conta membri di ben 13 Paesi diversi! Siamo pronti a dargli tutto il supporto necessario per gareggiare al meglio e portare alti i nostri colori nel panorama esport. Abbiamo deciso di puntare su di lui in quanto ci affascina il fatto che sia riuscito ad imporsi come migliore pilota extra-europeo, impresa assolutamente non facile che richiede determinazione e passione. Oltre a ciò, il Sud-Est asiatico è per noi e i nostri sponsor un’audience estremamente interessante, composta da grandi appassionati di motori, in continua crescita: vi basti pensare che un’alta percentuale dei nostri fans sui Social Media proveniente proprio dall’Indonesia! Moe avrà sicuramente un grande seguito”.