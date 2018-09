MotoGP esport Championship: il Motomondiale, reale e virtuale, si tinge d'azzurro

Il weekend tutto sammarinese e italiano dedicato alle due ruote non poteva andar meglio di così, non solo per la grande festa del pubblico nel circuito intitolato al compianto Sic di Misano Adriatica ma anche per le grandi prestazioni dei nostri connazionali sulla pista reale e virtuale.

Tralasciando l'incredibile pazzia di Fenati in Moto2 e la caduta di Lorenzo in MotoGP che ha permesso a Marquez di tenere un buon vantaggio sul Dovi, a Misano l'Italia si è presa il palcoscenico.

Dalla Porta, Bagnaia, Desmo Dovi: ecco i tre vincitori delle tre categorie, rispettivamente Moto3, Moto2 e MotoGP. L'appuntamento di Misano, però, è stata anche l'occasione giusta per i campioni dei bolidi virtuali di sfidarsi in una, prima, intensa semifinale andata in scena nella giornata di ieri e valida per l'accesso al gran finale al GP di Valencia a Novembre.

Nel corso di una intensa e tirata gara, ricca di errori e cadute, è arrivata la prima delusione per i nostri connazionali delle due ruote digitali. CRISTIANMM17, spagnolo, ha vinto la semifinale del MotoGP esport Championship con una prestazione maiuscola, mettendo in fila (di pochi decimi) ben due italiani: ANDREWZH è arrivato secondo su Honda e LUIGI48GP che ha completato il podio per la Red Bull KTM Factory Racing.

Grossa delusione, invece, per il campione in carica Lorenzo “TRASTEVERE73” Daretti in forza ai Mkers, rimasto coinvolto suo malgrado nel baccano delle retrovie nonostante una qualifica pressoché perfetta, così come IOTIFOROSSI. Entrambi hanno dovuto salutare i loro sogni di gloria, visto che sono rimasti fuori dalla possibilità di giocarsi la finalissima.

L'appuntamento con la seconda semifinale, ora, è ad ottobre al Movistar eSports Center di Madrid. Intanto potete guardarvi tutta la semifinale sul canale YouTube ufficiale.