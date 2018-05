MotoGP eSport Championship torna nel 2018: tutti i dettagli sulla competizione

MotoGP eSport Championship ritorna nel 2018, con più sfide, più possibilità di vincere e un numero maggiore di piattaforme disponibili per competere, assicurandosi di essere lo spettacolo più grande e migliore di sempre. Per questa stagione, la competizione è disponibile per i giocatori sulle tre piattaforme di gioco: PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ora, il numero di sfide è aumentato a otto. A partire dal 18 Luglio, le prime quattro sfide avranno luogo a COTA, Sachsenring, Losail e al Red Bull Ring e si svolgeranno fino ad Agosto, con la Semi Final 1 in diretta che si svolgerà al Misano World Circuit Marco Simoncelli a Settembre e con i 12 giocatori più veloci. Altre quattro sfide si svolgeranno attorno a Phillip Island, Mugello, Sepang e Buriram e avranno luogo a Settembre e a Ottobre, con l’evento live della Semi Final 2, che si terrà al Movistar eSports Center di Madrid il 2 novembre, dove i 12 più veloci delle ultime quattro sfide si affronteranno per un posto in finale.

Il Gran Finale si terrà ancora una volta a Valencia durante la stagione finale di MotoGP il 16 Novembre, con una BMW M240i Coupé in palio come primo premio per il vincitore del campionato, oltre ad alcune esperienze esclusive che il denaro non può comprare. Come bonus aggiuntivo, i 24 giocatori che supereranno la semifinale avranno l'opportunità di rappresentare un team ufficiale della MotoGP , il che significa che si schiereranno sulla griglia utilizzando la moto e la livrea della squadra scelta. Il campionato vedrà i giocatori competere con il nuovo videogame di MotoGP 18, che sarà lanciato in tutto il mondo il 7 giugno 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, in uscita poco dopo su Nintendo Switch. Il gioco è stato completamente rimodellato da zero utilizzando il nuovissimo Unreal Engine 4 per creare l'esperienza più coinvolgente di sempre.

Lo scorso anno, la stagione inaugurale del MotoGP eSport Championship ha totalizzato oltre 15.000 ore di gioco in tutto il mondo, con oltre 2,5 milioni di chilometri coperti dai concorrenti nel campionato. Lanciato a luglio 2017, ha visto oltre sei sfide in-game online, con la finale tenutasi a Valencia dove i 16 giocatori più veloci del mondo sono stati ridotti a otto nelle semifinali, incoronando il diciottenne italiano “Trastevere 73”, campione del mondo . L'evento è stato trasmesso in diretta in oltre 200 paesi e ha registrato oltre 2,5 milioni di visualizzazioni video. Nel corso della stagione eSport, 25 milioni di utenti hanno guardato i contenuti del campionato online, con oltre 75 milioni di persone raggiunte su tutti i canali online, tra cui Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube e il sito ufficiale eSport di MotoGP.

Il Managing Director di Dorna, Pau Serracanta, ha affermato: “Siamo molto orgogliosi di ospitare quest'anno la seconda edizione del MotoGP eSport Championship e siamo fiduciosi che molti altri fan avranno la possibilità di divertirsi partecipando, visto che il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme e che ci saranno più eventi online e offline . Senza dubbio, andrà a beneficio anche delle squadre della MotoGP poiché avranno una maggiore esposizione tramite la loro fan base. Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare Milestone per l'eccellente lavoro svolto con lo sviluppo del nuovo spettacolare gioco di MotoGP18 e per il continuo supporto dei nostri Partner Fondatori.”