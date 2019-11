MotoGP eSport Championship: ancora un trionfo italiano, Andrea Saveri è campione!

Il talento bolognese Andrea “Andrewzh” Saveri, pilota gestito da Pro2Be Esports, trionfa in sella alla Ducati virtuale a soli 18 anni e diventa il nuovo campione del mondo del MotoGP eSport Championship 2019 dopo il dominio di Trastevere73 nelle due edizioni precedenti.

Il circuito di Valencia ha ospitato l'ultima tappa delle Global Series lo scorso weekend e i 12 finalisti si sono sfidati sui circuiti virtuali di Phillip Island e Jerez.

Ad Andrea è bastato rendersi protagonista di una gestione di gara accorta e assennata; condotta che l'ha portato a mantenersi tra i migliori senza cedere alle pressioni dell'ormai ex campione del mondo e del sempre fortissimo Cristianmm17.

Andrewzh, alla fine, è riuscito a mantenere la testa del mondiale con due punti di vantaggio proprio su Trastevere73 (158 a 156 punti) e cinque su Cristianmm17 (153 punti). Il ragazzo non vince solo il titolo mondiale, ma si porta a casa anche una BMW M135i xDrive.

Questa la dichiarazione a caldo del nuovo campione del mondo: “Arrivavo a Valencia da leader del campionato e avevo l’obiettivo di dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Sono state due gare lunghissime e molto difficili, in particolare la prima, dove ho dovuto lottare duramente mentre l’ultimo giro a Jerez non finiva più. Sapevo che mi bastavano due secondi posti qualora il vincitore delle due gare fosse stato diverso. Sono rimasto freddo, ho usato la testa e gestito la pressione. È il giorno più bello della mia vita! Da bolognese, diventare Campione del Mondo ad appena 18 anni e con il mio team preferito è davvero incredibile. Ringrazio Ducati per avermi accolto in modo fantastico, la mia famiglia e i miei amici che mi sono sempre stati vicino e hanno creduto in me. Un enorme grazie infine a tutti coloro che mi hanno supportato!”

GG, Andrea!