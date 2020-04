MotoGP esport: Pramac Racing ingaggia Davide Gallina per la stagione 2020

Pramac Racing è felice di annunciare il nuovo impegno negli esport per il campionato 2020. Sulla scia dell’entusiasmo per i grandi successi già raggiunti con Francesco Bagnaia, leader del campionato #StayAtHomeGP, Pramac si fa coinvolgere sempre di più in questo mondo.

La scuderia di Casole d'Elsa allarga la sua famiglia ingaggiando Davide Gallina - aka davidegallina23 – pilota virtuale già protagonista nella finale di Valencia nel 2018 tra i migliori a livello mondiale.

Davide fa parte di Pro2Be Esports, Pramac ha deciso di affidarsi alla startup innovativa specializzata nello sport virtuale per poter affrontare nel modo più professionale e competitivo possibile questa nuova avventura. Oltre a poter seguire le sue performance sullo schermo, i fan potranno conoscere meglio Davide seguendolo sui suoi canali YouTube, Twitch e Instagram.

Il Campionato Mondiale eSport 2020 sarà composto da quattro scontri diretti, di due gare ciascuno, tra gli sfidanti. Dopo il grande successo del Campionato eSport del 2019 - 18 milioni visualizzazioni video, 104 milioni di impressioni, 3 milioni di engagement e 15 emittenti televisive internazionali che hanno trasmesso l’evento - le aspettative del Team Pramac Racing eSport sono alte, e la voglia di iniziare è tanta.

In questa situazione “eccezionale” grazie ai GP Virtuali organizzati da Dorna che hanno dato una grande visibilità a Team, piloti e Sponsor le competizioni virtuali stanno facendo da padrone indiscusse. I dati parlano chiaro, il Campionato #StayAtHomeGP è stato trasmesso da 29 reti televisive internazionali,135 milioni di impressioni riguardanti team e piloti e il vanto di aver raggiunto 27 milioni di visualizzazioni e più di 5 milioni di interazioni sono avvenute in relazione ai Virtual GP. Numeri che si spera preannuncino un altro successo mediatico per il terzo #StayAtHomeGP che avverrà domenica 3 maggio sul Circuito Spagnolo di Jerez De La Frontera, che vedrà nuovamente Pecco e il Team Pramac Racing in azione per mantenere il comando del Campionato Virtuale.

Francesco Guidotti, Team Manager Pramac Racing: "È una cosa del tutto nuova per noi e la affrontiamo con l'entusiasmo e la dedizione che ci contraddistingue ormai da molti anni. Le novità sono sempre un qualcosa che ci incuriosisce ed affascina, quindi entrare nel mondo delle virtual race era ormai un passo inevitabile. Contiamo molto nelle capacità di Davide, ci divertiremo!"

Roberto Forzano, Co-Founder, Responsabile Marketing & Comunicazione di Pro2Be Esports: "Siamo lieti di collaborare con una realtà come Pramac Racing. Li accompagneremo insieme a Davide in questo affascinante ed innovativo settore con professionalità ed entusiasmo".

Davide Gallina: "Sono veramente felice e entusiasta di poter far parte del Team Pramac Racing e soprattutto rappresentare questo team nel mondiale eSport 2020. È un sogno che si realizza! Insieme daremo il massimo per raggiungere grandi risultati".