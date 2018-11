MotoGP eSport: Trastevere73 è Campione del Mondo per la seconda volta

Lorenzo “Trastevere73” Daretti del Team Mkers è il campione del Mondo di MotoGP eSport e scrive una pagina di storia del panorama competitivo dei titoli di gioco dedicati ai motori.

Trastevere73 fa il “back to back” e nel giro di dodici mesi sale sul tetto del Mondo per la seconda volta consecutiva, scrivendo il suo nome nei primi due campionati mondiali organizzati dalla DORNA. Il giocatore romano non ha lasciato nulla ai suoi avversari e già dalle qualifiche, ha dato l’impressione di essere di un’altra categoria rispetto agli altri 11 finalisti (di cui 5 italiani, 6 spagnoli e 1 tedesco) conquistando la pole position e il premio in palio per il primo posto in griglia di partenza.

Davanti a Marc Marquez (commentatore d’eccezione sui canali MotoGP) la gara è stata un assoluto “one man show”, dove fin dalla prima curva dei dieci giri totali, Trastevere73 con la sua Ducati è stato in testa macinando giri da record. Lo spagnolo Eleghost555 ha provato ad impensierire il campione rincorrendolo fino all'ultimo giro (rimediando anche due warning per traiettorie non regolari), ma alla bandiera a scacchi il gradino più alto del podio è di Lorenzo Daretti.

Oltre al titolo e ai complimenti di tutto il mondo eSport internazionale, il campione si porta a casa la sua seconda BMW M240i e un posto in prima fila al gran premio della comunità valenciana. Il titolo MotoGP 18 si conferma in crescita nel mondo competitivo e un pubblico di migliaia di appassionati si sono goduti lo spettacolo sia sulle piattaforme online, sia su quelle mainstream grazie alla diretta sui canali Sky Sport HD, raccontata dalla inconfondibile voce di Guido Meda.