MotoGP e Milestone rinnovano il loro accordo fino al 2021

hanno rinnovato il loro accordo (in essere dal 2012) per lo sviluppo di nuovi videogiochi dedicati alla massima competizione motociclistica su due ruote. La partnership è stata estesa fino al dicembre 2021.

Lo studio milanese continuerà quindi occuparsi della serie MotoGP e lavorerà insieme all'organizzatore Dorna Sport per le prossime stagioni dl Moto GP eSports Championship, la prima edizione della competizione ha riscosso un enorme successo ed ha visto trionfare l'italiano Trastevere73.

Non ci sono ancora dettagli riguardo il prossimo gioco Milestone dedicato alla MotoGP, in arrivo il prossimo anno su piattaforme non ancora confermate. MotoGP 17 è stato accolto positivamente da pubblico e critica, ricevendo recensioni positive da parte della stampa internazionale.