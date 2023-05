Che motore usa Final Fantasy 16? Non è Unreal Engine 5 e nemmeno Luminous

Final Fantasy XV è basato su Unreal Engine 5 o Luminous Engine? In realtà, nessuno di questi due motori è stato utilizzato da Square Enix, come confermato dal producer Naoki Yoshida.

Yoshida rivela che il motore grafico utilizzato per Final Fantasy 16 è un engine proprietario creato appositamente per il gioco dalla Creative Business Unit III di Square Enix. Si tratta di un engine nato e plasmato proprio per questo gioco e non di una versione modificata di Unreal Engine o Luminous Engine.

Il produttore continua poi confermando che nel caso dell'Unreal Engine 5, all'epoca dell'inizio dello sviluppo il motore non era ancora stato annunciato da Epic Games, il Luminous Engine di contro era utilizzabile ma non esisteva una guida interna al suo utilizzo poiché il team di Final Fantasy XV stava ancora sviluppando i contenuti aggiuntivi del gioco e dunque non aveva il tempo materiale per creare un manuale.

Da qui la decisione di creare il proprio motore, un engine che non ha ancora un nome vero e proprio, Yoshida ironizza sul fatto che lui ed i membri del team si rivolgano a questa tecnologia con il nome BUIII Engine ma non si tratta di un nome ufficiale.

uscita del gioco completo fissata per il 22 giugno 2023.