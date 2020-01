I motori grafici per la Next-Gen: gli engine più promettenti in vista di PS5 e Xbox Series X

Siamo appena entrati nell'anno in cui verranno presentate e messe sul mercato le console di nuova generazione, e la voglia di next-gen è su livelli altissimi. In attesa di scoprire nuovi dettagli tecnici su PlayStation 5 e Xbox Series X, diamo un'occhiata ai motori più promettenti per la prossima generazione di console.

Nel corso della prossima generazione infatti è lecito aspettarsi prestazioni, anche grazie ovviamente ai miglioramenti dal punto di vista dell'hardware che offriranno le due console, che alzino ancora di più l'asticella rispetto a quanto visto negli ultimi lavori usciti su PS4 Pro e Xbox One X. Logico dunque che Sony voglia puntare sul Decima Engine, che probabilmente potrà offrirci un piccolo antipasto di next-gen già all'uscita di Death Stranding su PC.

Potenza e flessibilità sono anche le caratteristiche principali del RE Engine, divenuto il simbolo della rinascita di Capcom, che ci ha portato titoli come Resident Evil 7, i due remake di Resident Evil 2 e 3 e il ritorno di Devil May Cry.

Ed è logico aspettarsi grandi cose anche dal motore grafico di 343 Industries, quello Slipspace Engine che farà il suo debutto ufficiale con Halo Infinite. Insomma, la partita è aperta e vede partecipare grandissimi concorrenti, tutti pronti a dare spettacolo.

